Kredyt tylko w walucie w której się zarabia

Najważniejsza zmiana, której nie będzie można obejść to przyznawanie kredytów w walucie jaką zarabia kredytobiorca. Do tej pory można było brać kredyt w dowolnej walucie, co jednak nie skończyło się pomyślnie dla licznej rzeszy kredytobiorców. W okresie boomu mieszkaniowego i łatwości w uzyskiwaniu kredytów, banki skutecznie namawiały na kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Doskonale wiadomo jak to się skończyło, znaczny wzrost wartości kredytu, w wielu przypadkach wartość mieszkania jest obecnie niższa niż całość kredytu do spłaty.

Koniec ze sprzedażą wiązaną przy kredycie

Banku lubowały się w sprzedaży wiązanej, uzależniając przyznanie kredytu od wzięcia dodatkowych produktów bankowych. Lokata, ubezpieczenie albo karta kredytowa razem z kredytem wraz z wejściem nowe ustawy będzie zakazana. Będzie istniała możliwość sprzedaży dodatkowych produktów bankowych ale tylko w sytuacji gdy klient będzie na to nalegał. Banki podczas udzielania kredytów hipotecznych mogą jedynie zaproponować tzw. ROR, który powinien być bezpłatny i ma służyć jedynie obsłudze spłacania kredytu

Rzetelna wycena zdolności kredytowej

Wszystkie kwestie związane z wyliczaniem zdolności kredytowej, przeprowadzaniem tej operacji rzetelnie, będzie leżało na barkach banku. To specjaliści bankowi odpowiadają w przypadku źle dokonanej wyceny. Kiedy zmieni się sytuacja finansowa kredytobiorcy, bank nie ma żadnych podstaw do zmian związanych z umową kredytową. Tylko i wyłącznie dobra wola klienta może spowodować, że takie zmiany zostaną wprowadzone.

Trzy tygodnie na decyzję kredytową

Ustawa jednoznacznie precyzuje terminy związane z przyznawaniem kredytów oraz decyzji kredytobiorców. Bank jako przyznający kredyt ma maksymalnie 21 dni na wydanie decyzji, z kolei zaciągający zobowiązanie mogą przez 14 dni zadecydować czy chcą brać kredyt w konkretnym banku, na konkretnych warunkach.

Reklamy kredytu odzwierciedleniem rzeczywistości

Koniec z czarowaniem w reklamach kredytów. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym dokładnie ustala zasady związane z promowaniem produktów bankowych. Każda reklama kredytu hipotecznego ma przedstawiać rzeczywistą stopę oprocentowania czyli RRSO. Ma zawierać informacje związane z kompletną kwotą którą przyjdzie spłacić. W ramach reklam mają się również znajdować dokładne dane odnoszące się do zmian stóp procentowych. Każda reklama kredytów będzie musiał przedstawiać rzeczywisty okres jego spłaty oraz wysokość rat. Na jakiej podstawie banki przygotowywać będą takie informacje? Symulacja ma opierać się na prognozach banku odnośnie najpopularniejszych kredytów czyli plan spłat na umowy zawarte z 2/3 klientów placówki bankowej.

Żadnych dodatkowych opłat dla szybciej spłacanych kredytów

Każdy kto posiada możliwość szybszej spłaty kredytu hipotecznego nie powinien obawiać się dodatkowych opłat. Wraz ze zmianami, wszystkich kredytobiorców będzie obowiązywać dodatkowa opłata tylko w okresie pierwszych trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania. Po tym okresie każde szybsze spłaty całości kredytu nie mogą być już obarczone dodatkowymi kosztami.

Kłopoty ze spłatą rat kredytowych? Nowa ustawa po stronie kredytobiorcy

Zmiany w kredytach hipotecznych jednoznacznie stają po stronie kredytobiorców w sytuacji problemów ze spłatami kolejnych rat. Wszyscy znają historie kiedy to brak spłaty kredytów powodował utratę nieruchomości ale równocześnie zobowiązanie kredytowe trzeba było w pełni uiścić. Od czerwca w tej materii pojawiają się istotne zmiany. Mianowicie banki w pierwszej kolejności mają pomagać swoimi klientom, przygotować plany naprawcze, pomóc w sprzedaży mieszkania, domu, kiedy to kredytobiorca nie może wykonać tego samodzielnie. Dodatkowo kiedy sprzedaż mieszkania przyniesie większe wpływy niż wynosi kredyt do spłaty, to cała nadwyżka pozostaje u klienta. Banki nie mogą od początku problemów finansowych wszczynać działań egzekucyjnych, próbować odzyskać środków pieniężnych poprzez choćby działania komornika.

Pośrednicy kredytowi w opałach

Zmiany w ustawie uderzają w dość znaczną grupę osób, które zajmują się usługami udzielania kredytów. W chwili obecnej w Polsce przeszło 40% udzielanych kredytów hipotecznych pochodzi od pośredników, ściśle współpracujących z bankami. Pośrednicy ci jednak często sugerowali klientom nie do końca korzystne rozwiązania, a raczej te które dawały im sowitą prowizję. Rynek usług finansowych już wieszczy, że w wyniku zmian w ustawie o kredycie hipotecznym, kilkanaście tysięcy osób może pożegnać się z pracą, a na rynku przetrwają tylko największe agencje kredytowe.

Źródło: https://nowe-nieruchomosci.pl