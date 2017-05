Aktualny status programu Mieszkanie Plus

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa przekonuje, że w chwili obecnej jest w posiadaniu ponad 70 listów intencyjnych które podpisano z gminami na terenie całego kraju. Taka ilość ma się przełożyć na wybudowanie około 20 tysięcy mieszkań. Listy intencyjne, projekty i plany to jedno, a prace budowlane mające oddać mieszkania do użytkowania to drugie.

W chwili obecnej na terenie całego kraju trwają prace nad budową około 500 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Planuje się, że do końca roku ruszy budowa kilku tysięcy kolejnych lokali mieszkalnych.

17 miast znajduje się na liście pilotażowej programu i są to zarówno duże ośrodki jak i małe mieściny, rozlokowane w całym kraju. Z największych miast należy wymienić Katowice (1370 mieszkań) oraz Poznań (1061 mieszkań). W pobliżu Poznania, we Wrześni powstanie kolejnych 1100 mieszkań. W mniejszych miastach proporcjonalnie powstaje mniej lokali mieszkalnych: Starogard Gdański to 255 mieszkań, Biała Podlaska 186 lokali. Najmniej mieszkań w ramach pilotażu programu Mieszkanie Plus powstanie w gminie miejsko-wiejskiej Nowa Dęba. Będzie to 30 lokali.

Najważniejsze założenie jakie przyświeca programowi i jaki stara się zrealizować rząd, to osiągnięcie w 2030 roku ilości mieszkań, która zrówna nasz kraj ze średnią unijną. Średnia unijna to obecnie 435 mieszkań na tysiąc mieszkańców, w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypadają 363 mieszkania.

Oprócz pilotażowych realizacji coraz więcej gmin wyraża zainteresowanie wejściem do programu Mieszkanie Plus. Są to zarówno największe miasta takie jak choćby Kraków czy Gdańsk jak i te mniejsze, położone z dala od wielkich aglomeracji np. Ciechanów. Do BGK Nieruchomości cały czas napływają wnioski, a rzecznik BGKN informuje, że obecnie sprawdzane, analizowane są aż 622 lokalizacje mogące stać się potencjalnie placem budowy nowych mieszkań. Trwają również ostatnie prace nad powołaniem Narodowego Fundusz Mieszkaniowego który będzie pełnił funkcję banku ziemi i ostatecznie to w oparciu o jego działalność ma być realizowany cały program.

Źródło: https://nowe-nieruchomosci.pl/mieszkanie-plus/