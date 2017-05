Sprzedaż mieszkań w 2016 roku na rynku pierwotnym

Ile mieszkań zbudowano w 2016 roku?

Budowa mieszkań to nie tylko domena deweloperów. Należy mieć na uwadze, że część powstaje w wyniku działania inwestorów prywatnych, określony wkład w rynek pierwotny mają spółdzielnie. Skupmy się jednak na danych odnoszących się do deweloperów. GUS opublikował zestawienie budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-październik 2016. Wynika z niego, że prawie połowa oddanych do użytkowania mieszkań została przygotowana przez deweloperów. Łącznie przygotowali 60565 mieszkań, co w porównaniu do 2015 roku stanowi dla branży wzrost o ponad 25%.

Popularne miasta czyli gdzie inwestują deweloperzy

Istnieją w Polsce miejsca gdzie rynek pierwotny ma się znakomicie, gdzie popyt cały czas jest na wysokim poziomie. Nie będzie żadnym odkryciem, że najwięcej inwestycji mieszkaniowych powstaje w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź i Poznań. Największe polskie miasta, dające multum możliwości rozwoju zawodowego, oferujące wysoki standard życia.

Patrząc na statystyki oddawanych do użytkowania mieszkań w województwach, mazowieckie króluje. Prawie 1/4 wszystkich inwestycji została właśnie zrealizowana w tym województwie, drugie na liście małopolskie to dwa razy mniej oddanych mieszkań. Dalej na liście znajdują się takie województwa jak wielkopolskie (8,8%), pomorskie (8,6%) czy dolnośląskie (7,5%)

Warszawa wraz z okolicą jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Nie może to dziwić, wszak daje szerokie spektrum możliwości poszukiwania pracy, prowadzenia aktywnego życia prywatnego. W pozostałych częściach kraju czyli Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie również żyje się znakomicie, niskie bezrobocie, dobre wynagrodzenia. Najlepsi czyli Murapol to inwestycje w największych miastach, od Gdańska, przez Warszawę, a na Krakowie kończąc. Robyg działa z sukcesami w dwóch miastach: Warszawa i Gdańsk. Są jednak firmy które skupiają swoją działalność w jednym mieście, do nich należy Dom Development. Budujący i sprzedający w Warszawie. Prawie wszystkie mieszkania (3725) sprzedał w stolicy.

Warto również zwrócić uwagę na inwestowanie w miejscowościach położonych przy wielkich miastach. Na 1000 mieszkańców najwięcej mieszkań powstaje w podwarszawskich Markach, aż 28. W czołówce zestawienia można znaleźć również choćby podkrakowską Wieliczkę, Luboń graniczący z Poznaniem czy też Pruszcz Gdański. Deweloperzy, często zmuszeni brakiem wolnej ziemi pod nieruchomości, przenoszą się do mniejszych miejscowości ale na tyle atrakcyjnych, że ludzie są gotowi na kupno mieszkania.

Najwięksi polscy deweloperzy i sprzedaż w 2016 roku

Deweloperzy - spółki akcyjne mają obowiązek publikowania przeróżnych wyników z tytułu swojej działalności. Dzięki temu można sprawdzić jak wygląda sprzedaż mieszkań w danym roku kalendarzowym. Osiem spółek notowanych na GPW zajmujących się budową mieszkań, przekroczyło magiczny próg 1000 sprzedanych mieszkań w 2016 roku.

Wszyscy notowani na GPW sprzedali ponad 25 000 mieszkań, co w porównaniu do roku 2015 daje wzrost o 14%. Lider jako jedyny przekroczył „magiczny próg” dla branży deweloperskiej czyli ponad 3000 sprzedanych mieszkań. Firma Murapol zdobyła 12% rynku wśród spółek budujących mieszkania. Widać, że spółki notowały wzrosty, a jedynie trzy zamknęły rok z wynikiem niższym niż rok wcześniej. Obok Murapolu to Robyg, Dom Development czy Atal mogą pochwalić się znacznym zwiększeniem sprzedaży, kilkaset mieszkań więcej niż w roku 2015.

Zestawienie nie obejmuje jednak firm lokalnych, mniejszych inwestorów, a ci jak wiadomo prężnie działają w określonych regionach. Lokalni deweloperzy mają wpływ na rynek pierwotny w mniejszych miastach ale dość blisko położonych przy dużych aglomeracjach miejskich.

Skąd takie dobre wyniki?

Nie można wskazać jednej przyczyny która wpływa na takie znakomite wyniki branży budowlanej. Na trend wzrostowy składa się wiele czynników. Wśród najczęściej wymienianych wskazuje się choćby zakup mieszkania jako inwestycję. Oczywiście spora liczba osób postanawia zamieszkać na swoim, to jednak należy mieć świadomość, że na rynku pierwotnym coraz mocniej działają osoby szukające dobrego, bezpiecznego lokowania kapitału. Równocześnie ceny metra kwadratowego nie są narażone na większe wahania, są na stabilnym poziomi, nie występuje zjawisko spekulacji cenowej. Nowe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe są coraz bardziej przemyślane, nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Wyższy standard, długofalowe myślenie, tak aby mieszkańcy identyfikowali się z danym miejscem, by uzyskali jak najwięcej korzyści w związku z wyborem danej inwestycji.

Plany branży deweloperskiej na rok 2017

Rok 2017 w branży deweloperskiej to kolejne trendy wzrostowe. Tak przynajmniej zapewniają i prognozują największe firmy. Murapol już ogłosił że planuje tym razem przekroczyć próg 4 000 sprzedanych mieszkań. Robyg będzie prowadził inwestycje, które mają zapewnić łączny wynik sprzedaży ponad 3 000 mieszkań. Branża nie widzi żadnych zagrożeń mgoących w jakikolwiek sposób spowolnić, zmniejszyć sprzedaż. Miejsca gdzie będą powstawały nowe mieszkania pozostają bez zmian czyli największe polskie miasta.

